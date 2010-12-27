СК выясняет причины загадочной смерти подростка

Возбуждено уголовное дело по статье «Причина смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.»

СК проводит проверку по факту гибели 15-летнего подростка в городе Мурино. Причина смерти не установлена. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Следствие выяснило, что с 16 сентября по 1 октября 2019 года, мальчик проходил стационарное лечение в одной из больниц Петербурга. Затем медицинские работники отправили его на амбулаторное лечение. Однако 2 октября мальчику стало хуже, и он погиб. Следователи предполагают, что подросток умер из-за некачественной врачебной помощи, а именно по причине несвоевременно установленного диагноза и тяжелого состояния погибшего.

Проверка следователей продолжается. Чтобы установить точную причину смерти мальчика, спецслужбами назначена судебная экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье "Причина смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей."

Фото: twitter.com