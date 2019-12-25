В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в Шушарах полицейские раскрыли подпольную нарколабораторию. Об этом сообщает в пресс-службе ГУ МВД.
Известно, что у 26-летнего уроженца Хакасии полицейские изъяли 49,4 грамма мефедрона. После правоохранители обследовали квартиру задержанного. В итоге представители власти обнаружили емкости с реактивами, предположительно имеющие отношению к производству наркотиков.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пьяный дворник изнасиловал сожительницу и запер в подвале вместе с ребёнком.
Фото:pixabay
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