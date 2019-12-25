Наряд полиции вызволил женщину из неволи.

В пятницу, 7 февраля, стало известно, что в Петербурге пьяный дворник изнасиловал сожительницу и запер в подвале вместе с ребёнком. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что инцидент произошел в подвале дома 45 по Фурштатской улице, в минувший четверг, 6 февраля. В полицию обратилась 24-летняя пострадавшая, которая заявила, что пьяный муж изнасиловал её и запер с 3-летней дочерью в подвале. Прибывший на место происшествия полицейские освободили заложниц. Пострадавшую отправили в больницу, медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ссадины по всему телу.

Поздним вечером полицейские задержали 33-летнего дворника-тирана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Забайкалье 2-летняя девочка умерла в гараже.

Фото:pixabay