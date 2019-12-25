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В Забайкалье 2-летняя девочка умерла в гараже
Сегодня, 14:13
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MShaffter

В Забайкалье 2-летняя девочка умерла в гараже

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Отец и дочь надышались выхлопными газами, прогревая машину. Отца удалось спасти, а девочка погибла.

В Забайкалье умерла в гараже отца 2-летняя девочка.

Трагедия произошла в селе Верх-Усугли Тунгокоченского района накануне днем, 5 февраля, сообщают региональные следственные органы. Как удалось установить, 30-летний мужчина пошел прогревать автомобиль, стоящий в гараже, при этом взял с собой двухлетнюю дочь. На улице было -40, и мужчина сел в салон машины вместе с дочкой, а дверь гаража прикрыл. Помещение быстро наполнилось выхлопными газами, и отец малышки незаметно для себя уснул. Разбудил мужчину телефон, отец тотчас вынес из гаража девочку, но она к тому времени уже скончалась.

Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. На него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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