В Забайкалье 2-летняя девочка умерла в гараже

Отец и дочь надышались выхлопными газами, прогревая машину. Отца удалось спасти, а девочка погибла.

В Забайкалье умерла в гараже отца 2-летняя девочка.

Трагедия произошла в селе Верх-Усугли Тунгокоченского района накануне днем, 5 февраля, сообщают региональные следственные органы. Как удалось установить, 30-летний мужчина пошел прогревать автомобиль, стоящий в гараже, при этом взял с собой двухлетнюю дочь. На улице было -40, и мужчина сел в салон машины вместе с дочкой, а дверь гаража прикрыл. Помещение быстро наполнилось выхлопными газами, и отец малышки незаметно для себя уснул. Разбудил мужчину телефон, отец тотчас вынес из гаража девочку, но она к тому времени уже скончалась.

Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. На него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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Фото: Piter.TV