Житель Бурятии систематически изощренно издевался над дочерью

Мужчина душил, бил головой об стол маленькую девочку. Однажды, вывел на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом, увеличивал скорость.

В Бурятии суд отправил отца-садиста в колонию.

Следственные органы СКР по Бурятии сообщают, что суд признал 33-летнего мужчину виновным в истязаниях над несовершеннолетней дочерью. Как установило следствие и суд, мужчина систематически избивал девочку ремнем и руками за малейшие провинности. Иногда он душил ее и бил головой об стол. Однажды, он вывел девочку на улицу и заставил ее бежать впереди автомобиля, постоянно увеличивая скорость.

На имеющиеся следы побоев на теле ребенка обратили внимание педагоги школы, но девочка ответила, что ушиблась во время игры. Одноклассники девочки сообщили учителям, что их одноклассницу избивает отец. Тогда педагоги обратились в полицию.

Состоявшийся суд отправил мужчину в колонию общего режима на 3 года и 7 месяцев.

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Фото: Piter.TV