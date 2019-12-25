В Шушарах подросток выстрелил из пневматики в лицо девочке

В Шушарах девочка получила ранение после встречи со знакомым. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 20 сентября в больницу поступила 14-летняя девочка. Медики диагностировали у неё перелом костей носа и инородное тело (пулю) в скуловой области.
По словам пострадавшей, на Колпинском шоссе в неё с близкого расстояния выстрелил из пневматики знакомый мальчик. В состоянии средней степени тяжести девочка госпитализирована. Проводится проверка.
Ранее мигрант на Chery подрезал машину и открыл стрельбу на КАД.
Фото: Piter.TV
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