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В Шушарах подросток выстрелил из пневматики в лицо девочке
Сегодня, 12:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах подросток выстрелил из пневматики в лицо девочке

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Медики диагностировали у неё перелом костей носа и инородное тело (пулю) в скуловой области.

В Шушарах девочка получила ранение после встречи со знакомым. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 20 сентября в больницу поступила 14-летняя девочка. Медики диагностировали у неё перелом костей носа и инородное тело (пулю) в скуловой области.

По словам пострадавшей, на Колпинском шоссе в неё с близкого расстояния выстрелил из пневматики знакомый мальчик. В состоянии средней степени тяжести девочка госпитализирована. Проводится проверка. 

Ранее мигрант на Chery подрезал машину и открыл стрельбу на КАД.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, пневматика, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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