В Шушарах подросток выстрелил из пневматики в лицо девочке

Медики диагностировали у неё перелом костей носа и инородное тело (пулю) в скуловой области.

В Шушарах девочка получила ранение после встречи со знакомым. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 20 сентября в больницу поступила 14-летняя девочка. Медики диагностировали у неё перелом костей носа и инородное тело (пулю) в скуловой области.

По словам пострадавшей, на Колпинском шоссе в неё с близкого расстояния выстрелил из пневматики знакомый мальчик. В состоянии средней степени тяжести девочка госпитализирована. Проводится проверка.

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Фото: Piter.TV