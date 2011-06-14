Водитель Chery открыл стрельбу на КАД

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

В понедельник, 18 сентября, в полицию поступило сообщение от петербуржца 1996 года рождения, о том, что о время управления личным авто на внутреннем кольце КАД (развилка "Ржевка"-"Колтуши") его подрезал неустановленный водитель белой иномарки Chery и выстрелил в сторону заявителя из предмета, похожего на пистолет. Об этом стало известно Piter.TV.

Вечером того же дня указанный автомобиль остановили на Пражской улице в Кудрово. В салоне находился 23-летний молодой человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах задержали подозреваемого в поджоге трёх авто.

Фото: Piter.TV