В Шушарах задержали подозреваемого в поджоге трёх авто

Суммарно ущерб составил 250 тыс. рублей: возбуждено уголовное дело.

Полицейские Северной столицы задержали жителя Шушар, подозреваемого в поджоге трёх автомобилей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отметим, что поджоги были совершены на прошлой неделе, 6 сентября. Примерно в 4:00 поступило сообщение о возгорании Kia Rio, "Газели" и Hyundai Accent у дома №4 по Новгородскому проспекту. В результате Hyundai выгорел полностью, остальные транспортные средства повреждены частично. Пострадавших нет. Сумма ущерба составила 250 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали на Поселковой улице: им оказался 60-летний заправщик газовой станции. Мужчина признался в содеянном и объяснил, что имел неприязненные отношения с владельцем автомобиля Hyundai. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении или уничтожении имущества.

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Фото: Piter.TV