Хулиган стрелял из окна квартиры по женщине и голубю на Бестужевской

Правоохранителями задержан 18-летний молодой человек, который пояснил, что зашёл в комнату и увидел, как его друг стоял у окна с пневматическим пистолетом.

Вечером в понедельник, 11 сентября, в экстренные службы поступило сообщение от петербурженки о том, что во дворе дома №47 по Бестужевской улице стреляли в её сторону из пневматики и пытались убить голубя. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на место наряд полиции обнаружил 39-летнюю женщину, которая пояснила, что примерно в 15:40 неизвестный мужчина произвёл в её сторону несколько выстрелов из окна квартиры из предмета, похожего на пистолет.

Правоохранителями задержан 18-летний молодой человек, который пояснил, что зашёл в комнату и увидел, как его друг стоял у окна с пневматическим пистолетом. Задержанный опрошен и отпущен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что стрелявший на Захарьевской улице в Петербурге задержан.

Фото: Piter.TV