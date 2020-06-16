Стрелявший на Захарьевской улице в Петербурге задержан

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

В пятницу, 8 сентября, в 23:40 39-летний петербуржец стрелял во дворе дома на Захарьевской улице, 37. Его задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина произвел шесть выстрелов из травматического пистолета в форм-факторе ПМ в своей квартире и "ощутил желание простора". Тогда он вышел на улицу и выстрелил еще семь раз.

Полиция изъяла у стрелявшего предмет, похожий на пистолет, семь запечатанных коробок с патронами "Техкрим" и стеклянные гильзы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге покупатели разбили продавцу голову бутылкой и выстрелили в него.

Фото: Piter.TV