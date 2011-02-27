В Шушарах откроется отделение детской поликлиники №49

Его планируется открыть до 1 октября этого года.

В субботу, 28 августа, губернатор Петербурга проверил готовность к открытию отделения детской поликлиники № 49 в Пушкинском районе. Это проходило в ходе рабочее объезда района, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, для поликлиники выкупили помещения в новых жилых домах на средства городского и федерального бюджета. В новом отделении в смену будут работать 14 врачей и медицинских сестер. Его планируется открыть до 1 октября этого года.

По словам Беглова, в поликлинике проведена отделка, закуплено медицинское оборудование и компьютеры. В ней можно получить первое необходимое лечение для ребенка, провести диагностику или записаться на консультацию.

Кроме этого, в отделении будет работать офтальмолог, также есть прививочный кабинет и зал лечебной физкультуры.

Ранее в Шушарах жители сами нарисовали пешеходный переход для детей.

Фото: пресс-служба Смольного

