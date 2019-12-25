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Жителей Шушар на сутки отрезало от воды и электричества
Сегодня, 14:32
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Жителей Шушар на сутки отрезало от воды и электричества

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Точные сроки устранения аварии неизвестны до сих пор.

В течение суток жители посёлка Шушары в Пушкинском районе Петербурга вынуждены обходиться без воды и электроэнергии.  Сроки устранения неполадок местным жителям не озвучивают. Об этом сообщил Telegram-канал издания 78.ru.

Свидетели аварии полагают, что вина лежит на рабочих, осуществлявших ремонт линий электропередач в микрорайоне. 

Действия специалистов, судя по всему, привели не только к отключению света, но и к выходу из строя насосов для прокачки воды.

Ранее мы сообщили о том, что циклон Zelda оставил без света садоводства во Всеволожском районе.

Фото: Pexels

Теги: пушкинский район, санкт-петербург, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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