Жителей Шушар на сутки отрезало от воды и электричества

Точные сроки устранения аварии неизвестны до сих пор.

В течение суток жители посёлка Шушары в Пушкинском районе Петербурга вынуждены обходиться без воды и электроэнергии. Сроки устранения неполадок местным жителям не озвучивают. Об этом сообщил Telegram-канал издания 78.ru.

Свидетели аварии полагают, что вина лежит на рабочих, осуществлявших ремонт линий электропередач в микрорайоне.

Действия специалистов, судя по всему, привели не только к отключению света, но и к выходу из строя насосов для прокачки воды.

Ранее мы сообщили о том, что циклон Zelda оставил без света садоводства во Всеволожском районе.

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