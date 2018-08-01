В Шушарах опрокинулась фура

Водитель не учел габариты большегруза.

В Шушарах, в 150 метрах от Московского шоссе опрокинулаь груженая фура. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

В промзоне на 1-м Бадаевском проезде водитель большегруза хотел повернуть направо, но не учел габариты и съехал передним правым колесом на обочину, затем затянуло и полуприцеп. Машина опрокинулась на бок, но дальнейшее падение остановили растущие в низине деревья.

Сегодня мы сообщали, что за оформление ДТП через смартфон в Ленобласти и Петербурге можно получить до 400 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV