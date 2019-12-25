Комитет по природопользованию разбирается со свалкой в промзоне Шушар

Горы мусора обнаружили местные жители.

Петербургский комитет по природопользованию провел проверку после жалоб горожан на свалку, найденной в Шушарах. Как рассказали в пресс-службе комитета, гору мусора площадью более 1500 квадратных метров обнаружили в промышленной зоне на участке, не просматриваемом с дорог.

Специалисты отобрали пробы, чтобы определить класс опасности отходов. Установлено, что замусоренная территория находится в собственности юрлица, сдавшего ее в аренду физическому лицу. Организация незаконной свалки попадает под административную статью, комитет проводит расследование и вычисляет ущерб, нанесенный окружающей среде.

По словам зампреда комитета Александра Кучаева, природоохранное законодательство нужно ужесточать, чтобы свалок становилось меньше, а виновники могли понести еще и уголовную ответственность.

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