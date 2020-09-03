Загрязненная река Ижора заинтересовала областных следователей

Следователи Ленобласти заинтересовались загрязнением реки Ижоры в Гатчинском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, доследственную проверку инициировали после сообщений в СМИ.
Сообщалось, что река окрасилась в нехарактерный для нее черный цвет и покрылась плотной обильной пеной. В результате сброса грязной воды в Ижоре погибла рыба. Есть предположение, что загрязненная вода пошла со стороны полигона "Новый Свет". Следователи осмотрели реку, изъяли образцы воды и погибшую рыбу, при выезде специалистов пена на поверхности воды все еще оставалась.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Видео: ВКонтакте / hi_kommunar
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