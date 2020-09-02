Река Ижора покрылась густой белой пеной

Причину загрязнения устанавливают эксперты.

Несколько жителей Коммунар заметили необычное загрязнение реки Ижора. Вода покрылась обильной пеной, а по свидетельствам нескольких очевидцев даже была замечена мертвая рыба. Информацию горожане разместили в социальных сетях.

На месте уже побывали сотрудники Росприроднадзора, чтобы зафиксировать факт загрязнения. Позже к реке доставят передвижную экспертную лабораторию, анализ которой поможет установить конкретную причину.

Ранее мы рассказали о том, что в Кронштадте заметили утечку горюче-смазочных материалов.

Фото: ВКонтакте / hi_kommunar