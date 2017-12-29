В Кронштадте заметили утечку горюче-смазочных материалов

Во вторник. 25 августа, очевидец поделился в социальной сети фотографией, на которой изображена утечка нефтепродуктов.
Утечка горюче-смазочных материалов в Кронштадте. Пятно шло от причалов в районе рыбных рядов. Фотография сделана сегодня после обеда
рассказал очевидец.
В комментариях петербуржцы посоветовали обратиться в аварийную службу и отметили, что специалисты обычно реагируют быстро.
Опять канистру с соляркой сполоснули
пошутил пользователь соцсети.
Ранее мы писали, что Росприроднадзор заметил нефтяное пятно в Неве у "Куракиной дачи".
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все