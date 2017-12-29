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В Кронштадте заметили утечку горюче-смазочных материалов
Сегодня, 20:56
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smirenny

В Кронштадте заметили утечку горюче-смазочных материалов

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Очевидец поделился фотографией в соцсетях.

Во вторник. 25 августа, очевидец поделился в социальной сети фотографией, на которой изображена утечка нефтепродуктов. 

Утечка горюче-смазочных материалов в Кронштадте. Пятно шло от причалов в районе рыбных рядов. Фотография сделана сегодня после обеда

рассказал очевидец.

В комментариях петербуржцы посоветовали обратиться в аварийную службу и отметили, что специалисты обычно реагируют быстро. 

Опять канистру с соляркой сполоснули 

пошутил пользователь соцсети.

Ранее мы писали, что Росприроднадзор заметил нефтяное пятно в Неве у "Куракиной дачи".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: разлив нефтепродуктов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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