В Кронштадте заметили утечку горюче-смазочных материалов

Очевидец поделился фотографией в соцсетях.

Во вторник. 25 августа, очевидец поделился в социальной сети фотографией, на которой изображена утечка нефтепродуктов.

Утечка горюче-смазочных материалов в Кронштадте. Пятно шло от причалов в районе рыбных рядов. Фотография сделана сегодня после обеда рассказал очевидец.

В комментариях петербуржцы посоветовали обратиться в аварийную службу и отметили, что специалисты обычно реагируют быстро.

Опять канистру с соляркой сполоснули пошутил пользователь соцсети.

Ранее мы писали, что Росприроднадзор заметил нефтяное пятно в Неве у "Куракиной дачи".

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте