Росприроднадзор заметил нефтяное пятно в Неве у "Куракиной дачи"

Загрязнение поднимаются на поверхность реки со дна.

Инспектор Росприроднадзора зафиксировал в акватории река Нева пятно нефтепродуктов 12 августа. Как уточнили в пресс-службе ведомства, загрязнение появилось недалеко от парка "Куракина дача" по проспекту Обуховской обороны.

Тонкая пленка покрыла около восьми квадратных метров, нефтепродукты, как выяснилось, поднимались со дна реки. Обследование канализационного колодца и набережной не дали результатов – следов нефтепродуктов на них не нашли. Пятно ликвидировали силами ГУП "ПИЛАРН".

В Росприродзнадзоре подчеркнули, что специалисты постоянно патрулируют проблемную территорию: в конце июля на том же месте заметили похожее поступление нефтепродуктов в реку. Госинспекторы проверят с помощью подводного дрона, нет ли на дне источника загрязнения. Рейд проведут вместе с ФГБУ "Балттехмордирекция".

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Фото: Росприроднадзор