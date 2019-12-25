В Шушарах задержали рецидивиста, который похитил и обокрал молодого человека

При помощи обрезка металлической трубы потерпевшего удерживали в квартире против его воли.

В четверг, 9 апреля, в Шушарах задержали 47-летнего мужчину по подозрению в похищении и ограблении человека. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

24-летний потерпевший обратился с заявлением в полицию 29 ноября прошлого года. Он заявил, что с 22:30 28 ноября до 05:30 29 ноября малознакомые люди, угрожая обрезком металлической трубы, удерживали его против воли в квартире дома №246 по Московскому шоссе в Шушарах. Кроме того, преступники по мотивам личной неприязни совершили открытое хищение мобильного телефона, планшета и паспорта молодого человека.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Грабеж". По подозрению в совершении преступления удалось задержать одного из мужчин. Ранее он был неоднократно судим.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина похитил экс-сожительницу, чтобы помириться.

Фото: Piter.TV