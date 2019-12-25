В Шушарах электричка сбила пешехода в наушниках

Мужчина переходил пути на запрещающий сигнал.

Вечером 14 апреля в дежурную часть транспортной полиции сообщили, что у ж/д станции "Шушары" электричка сбила мужчину. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Под колеса электрички попал 39-летний житель Курортного района. Он слушал музыку в наушниках и переходил пути на запрещающий сигнал светофора. Электричка двигалась на полной скорости, водитель подавал громкие сигналы. Предотвратить аварию не удалось даже после применения экстренного торможения.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом височной области.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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