На пересечение Энгельса и Сикейроса мопедист врезался в автобус

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент аварии.

Утром 14 апреля в Выборгском районе Петербурга произошла серьезная авария. Как стало известно Piter.TV, на пересечении проспекта Энгельса и улицы Сикейроса сбили водителя мобеда. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как мопедист, проезжая перекресток, врезается в поворачивающий налево автобус. Вместе с транспортным средством он падает прямо под иномарку.

О состоянии водителя мопеда и причинах аварии ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что на Дороге жизни Mercedes насмерть сбил рабочего.

Видео: Piter.TV