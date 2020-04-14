На пересечение Энгельса и Сикейроса мопедист врезался в автобус

Утром 14 апреля в Выборгском районе Петербурга произошла серьезная авария. Как стало известно Piter.TV, на пересечении проспекта Энгельса и улицы Сикейроса сбили водителя мобеда. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как мопедист, проезжая перекресток, врезается в поворачивающий налево автобус. Вместе с транспортным средством он падает прямо под иномарку.
О состоянии водителя мопеда и причинах аварии ничего не сообщается.
Ранее мы писали, что на Дороге жизни Mercedes насмерть сбил рабочего.
Видео: Piter.TV
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