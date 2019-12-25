На Дороге жизни Mercedes насмерть сбил рабочего

После этого машина въехала в "Газель" и съехала в кювет.

Поздно вечером 13 апреля в Красногвардейском районе Петербурга произошла смертельная авария. Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, около 23:25 40-летний водитель Mercedes сбил дорожного рабочего. Затем иномарка врезалась в "Газель" и съехала в кювет.

Авария произошла на Дороге жизни. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Уточняется, что на дороге велись ремонтные работы, стояли предупреждающие знаки. На рабочем был светоотражающий жилет. У "Газели" были включены" проблесковые маяки, однако от аварии все это не уберегло.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция устанавливает личность водителя Mercedes. О его состоянии ничего не сообщается.

Ранее мы публиковали видео с моментом ДТП с перевернувшимся каршерингом на севере Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.