В Шушарах грузовик врезался в ограждение

Инцидент произошел на Пушкинской улице.

В воскресенье, 30 апреля, в Пушкинском районе произошла авария. Грузовик врезался в забор и снес его. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Инцидент произошел на Пушкинской улице в Шушарах в 10:00 утра. "Газель" выехала на полосу встречного движения, а затем оказалась на тротуаре. Машина съехала в решетчатый забор.

От удара две ограды упали на землю. В ДТП никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Красногородской улице горожане подрались за бесплатную шаверму.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург