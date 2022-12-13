  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Шушарах грузовик врезался в ограждение
Сегодня, 16:44
48
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах грузовик врезался в ограждение

0 0

Инцидент произошел на Пушкинской улице.

В воскресенье, 30 апреля, в Пушкинском районе произошла авария. Грузовик врезался в забор и снес его. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Инцидент произошел на Пушкинской улице в Шушарах в 10:00 утра. "Газель" выехала на полосу встречного движения, а затем оказалась на тротуаре. Машина съехала в решетчатый забор.

От удара две ограды упали на землю. В ДТП никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на Красногородской улице горожане подрались за бесплатную шаверму.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: грузовик врезался в забор, дтп пушкин, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии