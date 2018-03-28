В Шушарах готовят документацию для новых ЖК

Речь идет о трех смежных участках в Шушарах между Чудовской улицей и Вилеровским переулком. Их общая площадь 82 гектара.

Стало известно, что в Шушарах могут появиться три новых ЖК. КГА выдал правообладателям градостроительные планы. Речь идет о трех смежных участках в Шушарах между Чудовской улицей и Вилеровским переулком. Их общая площадь 82 гектара. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Земельные участки принадлежат ООО "Акр". Район Шушар является одной из наиболее масштабных зон перспективной застройки в нашем городе.

Ранее более 20% умерших от коронавируса в России за последние сутки – из Петербурга. Всего в России за сутки от коронавируса умерли 68 человек.

Фото: Piter.tv

