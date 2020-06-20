Более 20% умерших от коронавируса в России за последние сутки – из Петербурга

Всего в России за сутки от коронавируса умерли 68 человек.

За минувшие сутки летальная статистика по стране пополнилась 68 подтвержденными случаями смерти от последствий COVID-19. Из них каждый пятый случай – 15 смертей – зафиксирован в Санкт-Петербурге. Эта информация следует из данных, опубликованных федеральным оперштабом по борьбе с распространением инфекции 2 ноября.

Так, за последние сутки в России выявлено 6 385 новых случаев COVID-19, в том числе – 461 в Северной столице. Госпитализировано 1 320 человек, 123 – в городе на Неве. Журналисты "Фонтанки" ранее отмечали, что в коронавирусной статистике Петербурга в разных показателях (смертность, заболеваемость или госпитализации) регулярно формируются "красные зоны".

СМИ писали, что перманентное усугубление эпидемиологической обстановки в Петербурге связано с политикой подведомственных Смольному комитетов и губернатора Александра Беглова, в частности. В последний раз город оказался лидером регионов по показателям смертности несколько дней назад.

30 октября выявили 469 новых случаев коронавируса за сутки, а также зафиксировано 17 летальных исходов, что стало самым большим количеством погибших за сутки в России. Также Северная столица сохраняет лидерство по количеству смертей (668,0) и заражений (33360,7) на 100 тысяч человек. Столь высокие показатели связывают с неэффективной работой чиновников Смольного.

Очевидно, темпы распространения коронавируса остаются стабильно высокими, а предметных комментариев или действий от властей Петербурга нет. Ранее стало известно, что Смольный сократил количество коек для больных коронавирусом в городских медучреждениях.

Фото: Piter.tv