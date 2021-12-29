В Шлиссельбурге вспыхнул корабль

В результате пожара никто не пострадал.

Накануне, 14 января, в Шлиссельбурге горело судно на территории "Невского судостроительного-судоремонтного завода" на улице Фабричный остров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Известно, что в момент возгорания судно ремонтировали. Площадь воспламенения составила 5 квадратных метров. Спасатели потушили огонь за час. С пожаром боролись 12 специалистов и три единицы техники.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье в Ленобласти выпадет мокрый снег и начнется похолодание.

Фото: Piter.tv