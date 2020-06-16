В Шлиссельбурге поймали кота-браконьера

Пушистый охотник хотел напасть на утят.

Чиновники Шлиссельбурга Кировского района Ленобласти спасли утят от домашнего кота. Видео появилось на странице Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира в Instagram.

Кота-браконьера заметили на берегу возле Новоладожского канала. Неподалеку от него плавало семейство уток с мамой и утятами. Пушистый охотник сидел на камне в засаде и хотел напасть на уточек, выжидая, когда выводок подплывет ближе.

На записи видно, что мама-утка заметила кота и держала своих утят подальше от суши. Ей на помощь пришли представители Комитета и прогнали животное, назвав операцию "Серая шейка".

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Видео: Instagram / fauna_lenobl