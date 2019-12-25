Спасатели вызволили кошку, застрявшую между домами в Тихвине

Животное выпало из окна.

Сотрудники центра спасения животных "Кошкиспас" рассказали на своей странице в соцсети "ВКонтакте", как они вызволили из западни кошку. Домашняя любимица выпала из окна и оказалась зажатой между домами.

Инцидент произошел в прошлую субботу, 13 июня. Кошка просидела в западне до приезда спасателей. Они стартовали из Петербурга в Тихвин в понедельник утром.

"Три часа пути, и вот перед нами узкая щель между секциями девятиэтажного дома. Кошка надежно забилась под доски и хлам ровно по середине", - написали специалисты в соцсети.

Кошка перепугалась и не давалась спасателям, которые хотели зацепить ее удавкой в узком пространстве. Специалистам пришлось разбирать хлам, мешавший добраться до питомца.

Вся операция напоминала "разбирание матрешки" – справившись с одним препятствием, открывалось другое. Ниже была еще одна доска, стоящая на боку. Под ней в образовавшемся шалаше сидела кошка. Завершали композицию куски бетона, прижимавшие доску к стене.

"Из удавки и самодельных зубцов сделали огромную "граблю", и с ее помощью сдвинули сначала куски бетона, потом вытащили палки, фанеру и, наконец, доску, под которой сидела кошка", - рассказали спасатели.

Операция по спасению животного длилась пару часов. В результате домашняя любимица оказалась в руках хозяев. Щель местные жители обещали закрыть.

Ранее петербуржцам рассказали, к каким диким животным лучше не приближаться.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум