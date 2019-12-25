Петербуржцам рассказали, к каким диким животным лучше не приближаться

Эти правила необходимо соблюдать для того, чтобы не навредить зверям и птицам.

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали петербуржцам, к каким диким животным лучше не приближаться. Специалисты попросили людей не беспокоить зверей и птиц, проживающих в регионе, и соблюдать некоторые правила, чтобы не навредить им. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, весной и летом подросшие птенцы покидают свои гнезда. Первое время они еще плохо летают – в этот период времени их называют слетками. Слетки ворон, дроздов, зябликов или скворцов можно увидеть высоко на деревьях, в кустах и на обочинах дорог. Нередко люди принимают их за сирот и вмешиваются в их судьбу. По словам специалистов, этого делать ни в коем случае нельзя.

(Молодой скворец)

(Слеток вороны)

Вылетевшие из гнезда слетки все еще находятся под опекой родителей, которые регулярно приносят им корм. Выкормленного человеком птенца выпустить обратно на природу в большинстве случаев нельзя, поскольку он не обучен добывать пищу и спасаться от врагов.

(Птенец дрозда рябинника)

Гуляя по лесу, можно найти затаившегося в траве зайчонка. Его также нельзя трогать. Мать-зайчиха не оставляет своих детенышей. Она всегда находится неподалеку и навещает каждого раз-два в сутки, чтобы покормить. Если взять зайчонка на руки, то на нем останется запах, который может отпугнуть мать.

(Детеныш зайца-беляка)

Часто от чрезмерного людского внимания страдают ежи. Многие пытаются взять их в дом в качестве любимца. Ухаживать за ними достаточно сложно. Это ночные животные, которые будут громко топать, фыркать и передвигать предметы, пока вы спите. В рацион ежа не входят яблочки и грибочки. Он ест различных насекомых, червей и улиток. Ежи не пользуются определенным местом для туалета, они оставляют свои экскременты в разных местах. В зимнее время эти зверьки ложатся в спячку. Создать подходящее место для сна в домашних условиях достаточно сложно.

(Обыкновенный еж)

В Ленобласти можно встретить два вида змей – обыкновенного ужа и обыкновенную гадюку. Уж не опасен для человека, что не скажешь о гадюке. При этом стоит помнить, что гадюка никогда не нападает первой и тем более не преследует, стараясь укусить. Если вы встретите в лесу змею, дайте ей возможность уползти в сторону, не преследуйте, не обижайте ее и тем более не убивайте. Помните, что змеи – это часть природных экосистем.

(Гадюка)

В сумерки на дачных участках и на дорогах можно встретить серую жабу. Эта амфибия незаслуженно пользуется дурной репутацией. Считается, что она поедает клубнику и может наградить бородавками, если ее взять в руки. На самом деле жаба ест насекомых, личинок, слизней, избавляет огород от вредителей. Ее кожные железы выделяют яд, однако он не опасен для человека, как например, для крыс, ежей, змей и ворон.

Жабу не стоит брать в руки не потому, что кожа может покрыться бородавками, а потому, что можно напугать животное. Также нередко она выделяет струю жидкости, что также может быть неприятным.

(Серая жаба)

Ранее мы писали, что лебеди Руслан и Людмила из Летнего сада ждут потомство.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка