В Шереметьево прервал вылет самолет "Москва–Казань"

Борт заменили "по производственным причинам".

В московском аэропорту "Шереметьево" прервал вылет самолет до Казани. По информации от журналистов "Коммерсанта", рейс SU1268 от компании "Аэрофлот" был прерван около 08:20 по местному времени. В это время борт Airbus A321 с экипажем и пассажирами находился на взлетно-посадочной полосе. Командир лайнера заявил, что замена самолета будет произведена "по производственным причинам". После этого борт вернулся к месту стоянки, а пассажиров попросили выйти.

На онлайн-табло воздушной гавани говорится о том, что рейс должен взлететь в 10:35 по времени Москвы. Сам аэропорт не дал СМИ комментариев о точном времени вылета рейса. Однако новый борт уже готов для вылета.

Сотрудница авиакомпании предположила, что что пилоту "что-то не понравилось в состоянии лайнера". Сейчас в районе авиагавани фиксируется низкая облачность и мелкий дождь. Некоторые пассажиры отказываются от полета.

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Фото: Piter.tv