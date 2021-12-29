На турбазе опровергли сведения о возгорании.

В Шерегеше загорелась канатная дорога. Инцидент зафиксирован днем 3 февраля на территории горнолыжного курорта в Кемеровской области. Очевидцы смогли запечатлеть произошедшее на камеру мобильного устройства. По предварительным сведениям, пламя разгорелось на станции, но дым был заметен на Зеленой горе в секторе Е,

В настоящее время сотрудники горнолыжного комплекса высаживают из кабинок пассажиров. Представители пресс-службы ГУ МЧС по Кузбассу уточнили, что информация о пожаре не соответствует действительности. Сотрудник канатной дороги добавил, что возгорания не было, но работа объекта действительно на некоторое время была приостановлена. Сейчас станция функционирует в привычном режиме.

В экстренных службах по Таштагольскому району журналистам объявили о том, что причиной инцидента стал дизельный генератор, который оказался запущен вблизи станции канатной дороги.

Утром на Кондратьевском горела нежилая двухэтажная постройка.

Фото и видео: Telegram / SHOT

