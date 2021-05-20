Людей эвакуируют с верхних этажей.

В Шэньчжэне начал раскачиваться небоскреб. Об этом сообщили китайские журналисты. Они напомнили, что высота здания составляет более 300 метров. В настоящее время аварийная служба просит всех людей эвакуироваться с верхних этажей здания.

Напомним, что местная башня SEG Plaza высотой 291 метр начала раскачиваться еще 18 мая около полудня по местному времени. В этот момент в помещениях находилось порядка 15 тысяч человек. Их удалось эвакуировать за 90 минут. В социальных сетях очевидцы распространили кадры произошедшего. На видео заметно, что толпа отбегает назад, оглядываясь на здание. Эксперты успели проверить объект. Специалисты полагают, что показатели по крену, колебаниям и проседаниям небоскреба находятся на уровне допустимых значений. В основе конструкций и окружающей местности не найдены аномалии. Территория признана безопасной для нахождения на ней.

Около 12:30 по местному времени (7:30 по московскому времени) 20 мая люди на 35-м, 55-м, 60-м этажах вновь почувствовали колебания. На кадрах видны покачивающиеся электрические вентиляторы, а также заметно, что вода начала плескаться в аквариумах. Башня SEG Plaza расположена в оживленном торговом районе Хуацянбэй. Там находятся офисы крупнейших компаний и торговые центры.

В китайском Шэньчжэне эвакуировали 355-метровый небоскреб из-за вибраций конструкции.

Видео: YouTube / Mr RCSekhar worlds weather videos