В китайском Шэньчжэне эвакуировали 355-метровый небоскреб из-за вибраций конструкции

Вибрации и раскачивание конструкции начали фиксировать около 13:50 по местному времени.

Власти китайского города Шэньчжэнь эвакуировали 355-метровый небоскреб из-за зафиксированных в здании вибраций конструкции. По данным МЧС города, никто не пострадал.

Вибрации и раскачивание конструкции начали фиксировать около 13:50 по местному времени. По данным МЧС, в указанное время в городе не было никаких подземных толчков.

Небоскреб "Сайгэ даша" был построен в 2000 году. Его высота составляет 355,8 метра (без учета антенны – 292 метра).

В начале мая землетрясение магнитудой 4,0 произошло на северо-западе Китая.

Видео: Twitter / @DavidKirton