В Шебекино создают списки единоразовых выплат после обстрела со стороны ВСУ

Вячеслав Гладков рассказал о социальной поддержке пострадавшего населения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании списков для единоразовых выплат после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино. Соответствующей информацией российский чиновник поделился с подписчиками в собственном Telegram-канале. Известно, что на месте недавнего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины завершены поисково-спасательные работы. В обрушенном жилом подъезде специалисты из ГУ МЧС смогли вытащить шестерых пострадавших. Жертвами трагедии стали пятеро местных жителей. Глава региона, добавил, что жителям гражданского округа завершили выплаты в десять тысяч рублей.

Известно, что социальные выплаты в 10 тысяч рублей завершены для жителей Грайворонского округа. В общей сложности их получили 9,5 тысяч человек.Дополнительно завершены выплаты жителям частично рухнувшего десятиэтажного дома, размещенного по улице Щорса в Белгороде, пострадавшего от обломков сбитой ракеты противника "Точка-У".

Формируем списки для единоразовых выплат, формируем продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается. Жителям Грайворонского округа завершили выплаты в 10 тыс. рублей, 9,5 тысяч человек [их] получили, так же, как и жители дома по улице Щорса, 55, город Белгород. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что Белгород и его окрестности 12 мая подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. Обломки одного из сбитых снарядов повредил десятиэтажное здание в Белгороде на улице Щорса. В доме полностью рухнул один из подъездо. Погибли 17 человек.

В Шебекино проведут экспертизу дома, в котором удар ВСУ обрушил подъезд.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков