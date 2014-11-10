В Шебекино проведут экспертизу дома, в котором удар ВСУ обрушил подъезд

Вячеслав Гладков рассказал о завершении поисково-спасательных работ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал общественность о том, что экспертизу дома в Шебекино специалисты проведут в субботу, 15 июня. Соответствующее заявление российский чиновник сделал в видеообращении, опубликованной в его Telegram-канале.

Наши спасатели, члены самообороны, волонтеры героически себя вели, до конца пытались разбирать завалы, искать выживших, сегодня проводим экспертизу дома, смотрим перспективы восстановления. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что пресс-служба МЧС России по региону уведомила, что поисково-спасательные работы, происходившие на месте обрушения подъезда жилого дома в районе Шебекино, в настоящее время завершены. Из-под завалов специалистам удалось вытащить шестерых местных жителей. Согласно информации от главы Белгородской области, жертвами трагедии стали пятеро человек.

В Белгородской области очевидцам помогут оказать первую помощь раненным до приезда скорой.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков