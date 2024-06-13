В Белгородской области очевидцам помогут оказать первую помощь раненным до приезда скорой

Вячеслав Гладков рассказал о нововведениях в регионе в вопросе помощи пострадавшим из-за обстрелов ВСУ.

Операторы в Белгородской области будут сопровождать все телефонные вызовы скорой помощи в российском регионе, а также дистанционно помогать местным жителям и очевидцам, оказавшимся на месте чрезвычайных происшествий, чтобы они могли правильно оказать раненым во время обстрелов ВСУ и травмированным пострадавшим первую помощь. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Вячеслав Гладков.

Мы начинаем дистанционное сопровождение оказания первой медицинской помощи. <…> К середине лета 100% вызовов скорой помощи будут сопровождаться этим видом услуги. Вячеслав Гладков, глава региона

По словам российского чиновника, работа операторов будет поможет улучшить качество оказания доврачебной помощи до момента приезда бригады скорой.

На 19 работающих в белгородском приграничье "скорых" установили системы РЭБ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков