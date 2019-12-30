В "Севкабеле" прошёл урок памяти "Блокадный хлеб"

Его провел Олег Катренко - один из победителей Всероссийского конкурса "Учитель года".

Сегодня, 25 января в общественном пространстве "Севкабель Порт" школьникам рассказали о быте блокадного Ленинграда, а также провели экскурсию по масштабной 3D панораме о годах Великой Отечественной войны.

Она занимает 2000 квадратных метров и рассказывает о важных этапах войны глазами солдата.

На уроке были дети из общеобразовательных школ Санкт-Петербурга и из детского дома - около 50 человек.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге стартуют лекции про работу садов Русского музея в блокаду.

Фото: Севкабель Порт / ВКонтакте