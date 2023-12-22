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В "Севкабель Порту" пройдет фестиваль бездомных животных "Путь домой"
Сегодня, 17:33
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В "Севкабель Порту" пройдет фестиваль бездомных животных "Путь домой"

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На фестивале будут работать специалисты, которые помогут всем желающим с выбором питомца.

На выходных, 27 и 28 января, в "Севкабель Порту" пройдет благотворительный фестиваль в поддержку животных "Путь домой". Об этом сообщили в tg-канале пространства.

На фестивале будут работать специалисты, которые помогут всем желающим с выбором питомца. Эксперты расскажут, чем кормить конкретное животное и как за ним ухаживать. Для тех, кто пока не готов забрать домой зверька, есть предложение стать волонтером — представители приютов расскажут, как помогать животным. Добровольцы поделятся опытом и знаниями.

Кроме того, на фестивале проведут лекции и мастер-классы. Будет работать зоомаркет. 

В выставке примут участие кошки и собаки, которые мечтают обрести любимого и верного хозяина, жить в теплом доме.

Ранее на Piter.tv писали, что спасенная со льда Охты кошка Ася обрела дом.

Фото: Pxhere


 

Теги: животные, путь домой, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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