В "Севкабель Порту" покажут бесплатный мастер-класс по танцам AFRO

Вход свободный. Главное здесь – позволить себе расслабиться.

В предстоящую среду, 12 августа, в пространстве "Севкабель Порт" состоится бесплатный мастер-класс по танцу AFRO от резидента танцевального центра "PROТАНЦЫ Питер" Wade Layonn.

Организаторы отмечают, что это невероятно колоритный танец, погрузиться в который сможет каждый, независимо от возраста и физической подготовки. Танец несет сильный эмоциональный заряд, который поможет справиться с любыми внутренними потрясениями. Главное здесь – позволить себе расслабиться и отдаться ритму.

Мастер-класс свободный для всех желающих, необходима предварительная регистрация по ссылке. Начало в 20-00, длительность занятия – 1 час, материал будет рассчитан на начинающий уровень танцоров, поэтому дети также могут присоединиться к занятию (рекомендованный возраст – старше 10 лет).

Мастер-класс пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора и с ограниченным количеством посетителей. Рекомендуется посещение занятия в комфортной одежде, не сковывающей движения. С собой можно взять воду.

Ранее мы сообщали о том, что Piter.TV и шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ научат петербуржцев танцевать на высоких каблуках.

Фото: предоставлено организаторами