В Петербурге завершился сезон дорожной разметки в этом году

Следующие работы по разметке дорог начнутся весной.

В 2023 году на 1 766 улицах Петербурга нанесено свыше 765 тысяч м2 дорожной разметки. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Первые работы по нанесению дорожной разметки стартовали в апреле. Согласно регламенту, период нанесения разметки ограничен сухой погодой, а также температурой воздуха не ниже +10 градусов.

По всем адресам возле образовательных учреждений обновлена разметка "Пешеходный переход" и по 476 адресам обозначены парковочные места для людей-инвалидов.

Ранее сообщалось, что петербургский суд дал 3 года общего режима за драку с полицейским.

Фото: Piter.TV