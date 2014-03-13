Петербургский суд дал 3 года общего режима за драку с полицейским.

Суд внес приговор по делу о драке с полицейским.

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 318 УК РФ (приминение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в октябре 2022 года на улице Дорога на Петро-Славянку сотрудник полиции по делам оборота наркотиков на транспорте в ходе задержания получил не менее четырех ударов в голову. Потерпевший получил переломы, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести.

Обвиняемый вину признал частично, сказав, что не знал, что потерпевший сотрудник полиции.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года общего режима.

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Фото: Piter.TV