Бассейн "Петроградец" оштрафовали после случая менингита

После инцидента в спортивном клубе прошла проверка Роспотребнадзора, в результате которой выявлены множественные нарушения.

Петроградский районный суд назначил спортивному клубу "Петроградец" административное наказание в виде штрафа по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). Как выяснилось, в октябре один из посетителей бассейна на улице Льва Толстого заразился серозным менингитом.

После инцидента в клубе прошла проверка Роспотребнадзора, в результате которой выявлены множественные нарушения. Так, в чаше бассейна не проводился контроль воды. Также никак не регулировалась температура воздуха и хлора, отсутствовала система водообмена.

Представитель компании-владельца клуба заявил в зале суда об устранении практически всех нарушений, предъявив в качестве доказательства соответствующую документацию. Размер штрафа составил 15 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV