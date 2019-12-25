В Северной столице зафиксировали рекордное число стобалльников

Сто баллов получили 279 человек.

Стало известно, что в Петербурге за ЕГЭ по русскому языку сто баллов получили 279 человек.

Данные превышают прошлогодние показатели на 40%. Сообщается, что 11 петербуржцев получили 100 баллов по двум предметам. Большинство участников экзамена – выпускники гимназий и лицеев. Отмечается, что больше всего стобалльников зафиксировали в Приморском, Выборгском, Калининском, Невском и Московском районах.

Ранее мы писали, что в Петербурге коронавирус увеличил количество отличников по ЕГЭ почти в два раза.

Фото: visit-petersburg.ru