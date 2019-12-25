В Северной столице зафиксировали рекордное число стобалльников

Стало известно, что в Петербурге за ЕГЭ по русскому языку сто баллов получили 279 человек.
Данные превышают прошлогодние показатели на 40%. Сообщается, что 11 петербуржцев получили 100 баллов по двум предметам. Большинство участников экзамена – выпускники гимназий и лицеев. Отмечается, что больше всего стобалльников зафиксировали в Приморском, Выборгском, Калининском, Невском и Московском районах.
Ранее мы писали, что в Петербурге коронавирус увеличил количество отличников по ЕГЭ почти в два раза.
Фото: visit-petersburg.ru
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