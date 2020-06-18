В Северной столице в ковидных стационарах свободно 19,9 % мест от общего коечного фонда

Всего в Петербурге развернуто более 5 тысяч коек.

В Петербурге для пациентов с COVID-19 развернуто 5 273 койки. Однако свободных мест мало - всего 947, что составляет меньше 20 % от общего коечного фонда для зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 10 апреля.

В сравнении с прошлой субботой сегодня зарегистрирован рост числа новых случаев заболевания ковид на 19,75 %. Однако количество активных больных за неделю снизилось почти на 3 %. Уменьшилось и количество госпитализаций взрослых пациентов с COVID-19.

Известно, что сегодня, 10 апреля, Петербург получил 38 тысяч комплектов вакцины "Спутник V". По последним данным, всего в Петербурге сделали прививку 450 728 горожан. Более 315 тысяч из них уже закончили цикл вакцинации. Отметим, что два месяца назад полный цикл вакцинации прошли только 38 тысяч жителей. Отсюда можно сделать вывод, что число вакцинированных петербуржцев выросло почти в 9 раз.

Ранее на Piter.tv сообщили, что туристам из Индии не разрешают покидать город из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv