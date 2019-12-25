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В Северной столице разработают проект нового детсада на Русановской
Сегодня, 15:44
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OlegLN

В Северной столице разработают проект нового детсада на Русановской

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Правительство города выделяет на это около 9,5 млн рублей.

В Северной столице планируется разработать проект строительства детского садика на Русановской улице (Невский район). Соответствующую закупку разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Дошкольное образовательное учреждение предполагается возвести на территории, ограниченной береговыми линиями Невы, Утки, Проектируемым проездом и ФЗУ №10.

Согласно документации к закупке, оно будет рассчитано на 110 детей. Здесь будет плавательный бассейн с чашей 4,24 х7,2 метра.

Завершить разработку проектной документации намечено в 2021 году. Администрация города готова заплатить проектировщику до 9,46 миллионов рублей. Заявки от компаний, желающих взяться за это, принимают до 31 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, детсады в Петербурге начали работать в обычном режиме.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: детсад, проект, русановская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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