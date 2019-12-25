Детсады в Петербурге начали работать в обычном режиме

Начиная с понедельника, 27 июля, петербургские детские сады перешли на работу в обычном, штатном режиме. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".
Отмечается, что количество детей в группах будет зависеть от площади групповой комнаты. Так, в 525 группах сейчас открыты 3 135 групп, в которых насчитывается 28 390 детей. Помимо этого, в учреждениях работают и дежурные детсады. Для того, чтобы отдать ребенка в детский сад, родители должны обратиться к руководителю. То есть, если детсад закрыт на лето, то ребенку временно предоставят место в дежурном детсаду.
Ранее мы писали, что открылось в Петербурге 27 июля.
Фото: pixabay
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