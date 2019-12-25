В Северной столице прошел фестиваль единоборств имени Владимира Соловьева

Турнир посвящен двукратному чемпиону Европы и многократному чемпиону Советского Союза по самбо Владимиру Соловьеву.

В Петербурге прошел фестиваль единоборств имени Владимира Соловьева. На мероприятии собралось более 600 участников.

Спортсмены показали свои умения по пяти видам единоборств: самбо, дзюдо, бокс, джиу-джитсу и карате. Многие участники приехали на фестиваль подобного масштаба впервые после самоизоляции. Отмечается, что спортсмены были волонтерами во время коронавируса: помогали пенсионерам, приносили им продукты и лекарства.

Отметим, что принять участие в фестивале смогли только совершеннолетние спортсмены, соблюдая рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что в Петербурге состоится архитектурно-градостроительный фестиваль "НеФОН 2.0".

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