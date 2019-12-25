В Петербурге состоится архитектурно-градостроительный фестиваль "НеФОН 2.0"

Событие запланировано на два дня – 4 и 5 октября.

Стали известны даты проведения архитектурно-градостроительного фестиваля "НеФОН 2.0", который пройдет в здании особняка общества "Пальма" в переулке Пирогова. Фестиваль посвящен теме сохранения культурного наследия и преемственности поколений.

Посетителей мероприятия ждут лекции, воркшопы и дебаты на различные темы. Например, в первый день своим опытом поделятся участники "Том Сойер Феста" в реставрации деревянных элементов или фотограф Николай Сироткин в умении снимать заброшенную архитектуру. Председательница дома Бака Марина Жукова поведает, как следить за капитальным ремонтом в доме, а замглавы Петербургского ВООПИиК Сергей Васильев объяснит, как каталогизация витражей помогает их спасению.

Во второй день художник и организатор сообщества "Вывески Ленинграда" Илья Тихомиров прочитает лекцию на тему сохранения исторических вывесок Петербурга, а опытом сохранения и реставрации исторического транспорта поделится создатель проекта RetroBus Федор Черноусов.

Полная программа и подробности события с возможностью регистрации – по ссылке.

Ранее мы сообщали о том, что власти Северной столицы решили сделать акцент на внутренний туризм. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на встрече со старейшими экскурсоводами города в День туризма.

Фото: Особняк Общества ПАЛЬМА / ВКонтакте