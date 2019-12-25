В Северной столице продолжают реставрацию здания РГИСИ

На новый этап работ выделено 45,5 миллионов рублей.

В Северной столице продолжаются реставрация и ремонт здания Российского государственного института сценических искусств (Моховая, 33–35). Соответствующую закупку разместило это творческое высшее учебное заведение.

В рамках предстоящих работ специалисты займутся помещениями второго, третьего этажей и некоторыми на первом этаже. Речь идет о полах, стенах, реставрации архитектурного декора. В вестибюлях планируется установить утраченные ранее люстры.

Здание, где до 1917 года находилось "Коммерческое Тенищевское училище", представляет собой выдающийся памятник петербургской архитектуры. Здесь учились поэт Осип Мандельштам, писатель Владимир Набоков, лингвист Виктор Жирмунский, писатель и узник ГУЛАГа Олег Волков, историк Николай Розенталь, живописец, поэт и летчик Николай Бруни.

На данный этап работ из бюджета России выделяется 45,5 миллионов рублей. Срок реализации этой части проекта – 3 месяца после получения разрешения КГИОП. Ведь здание представляет собой объект культурного наследия федерального значения.

Ранее, в апреле, РГИСИ размещало закупку, целью которой была реставрация фасадов. Победителем конкурса в той закупке стало ООО "Матис", следует из документации на портале закупок.

Как сообщало ранее Piter.tv, на фасаде дома Циммермана на Петроградке завершаются работы.

Фото: asteria.ru