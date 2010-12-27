Он объединит субъекты России, входящие в Арктическую зону России.

В Северной столице появится Совет представительств арктических регионов. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

Такой совет объединит субъекты России, входящие в Арктическую зону России.

Мы понимаем, что развитие Арктики — это перспективное направление. У каждого субъекта есть достаточно большой опыт освоения Арктики. У каждого субъекта есть опыт в развитии тех или иных процессов и технологических, и обучения. Мы видим впереди интересную перспективу повышения кооперации и усиления взаимодействия между всеми нашими регионами отметил вице-губернатор Петербурга

Под таким документом подписались председатель комитета по делам Арктики администрации Петербурга, и представители Мурманской области, Республики Саха , Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Ранее мы сообщали о том, что Видео: на проспекте Просвещения мужчина распылил газовый баллончик в автобусе

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